مصطفى البرغوثي: قرارت بناء آلاف الوحدات الإستيطانية ممارسة للضم الفعلي

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

وصف مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرارات الحكومة الإسرائيلية ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بأنها ممارسة للضم الفعلي للأراضي المحتلة.



وأكد البرغوثي أن هذه القرارات تكشف زيف إدعاءات الأطراف التي وقعت أو شجعت اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل بأنها أوقفت عمليات الضم في الضفة الغربية.



وقال البرغوثي إن حكام إسرائيل لا يفهموا إلا لغة القوة و لن يرتدعوا عن الاستمرار في الاستيطان و الضم إلا بمقاومة مخططاتهم وفرض العقوبات و المقاطعة على إسرائيل وجميع مؤسساتها.