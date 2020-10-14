الملكة رانيا تعلق على جريمة بتر أيدي طفل الزرقاء

رام الله - دنيا الوطنعلقت الملكة الأردنية رانيا العبد الله، على الجريمة التي وقعت في محافظة الزرقاء وسط البلاد، بحق فتى أقدم مجرمون على بتر يديه وفقء إحدى عينيه.وكتبت الملكة رانيا، عبر حسابها بموقع (فيسبوك) مخاطبة الطفل الضحية": كيف نعيد لك ما انتزعه المجرمون، وكيف نلملم أشلاء قلب أمك وذويك؟ كيف نحمي أبناءنا من عنف وقسوة من استضعف الخلق دون رادع ولا وازع؟".وأضافت: "جريمة قبيحة بكل تفاصيلها.. قلوبنا معك، فأنت ابن كل بيت أردني! وأضم صوتي الى الأصوات التي تنادي بأشد العقوبات لمرتكبيها".يذكر أنه بالأمس، تفاعل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع الحادث البشع، ووجه المعنيين بتوفير العلاج اللازم للضحية، و"أكد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع".