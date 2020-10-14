بعد ظهور اصابات بـ(كورونا).. الطوارئ العليا بغزة تغلق جزء من حارة بني عامر بالدرج

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت لجنة الطوارئ العليا في محافظة غزة، إغلاقا كاملا على جزء من حارة بني عامر بحي الدرج شرق مدينة غزة، وحجر لجميع الأسر في هذا المربع، وذلك بعد ظهور حالات جديدة مصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأشارت اللجنة، إلى أن قرار الاغلاق جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارتي الداخلية والامن الوطني والصحة.