حنا ناصر: نطالب المجتمع الدولي بالضغط نحو تسهيل إجراء الانتخابات بالقدس

طالب الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، المجتمع الدولي وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي، للضغط نحو تسهيل إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة على قدم المساواة مع باقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

















رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، خلال لقائين منفصلين أجراهما مع كل من سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي، وتورون فيست ممثلة عن الحكومة النرويجية، اليوم الأربعاء في المقر العام للجنة بالبيرة.وخلال الاجتماعين المنفصلين اللذان حضرهما المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل، أطلع الدكتور حنا ناصر ضيفاه على آخر استعدادات لجنة الانتخابات المركزية للانتخابات العامة، مشيرا الى جاهزية اللجنة بكافة طواقمها وكوادرها، حيث وضعت الخطط اللازمة للبدء بتنفيذ الانتخابات فور صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعدها.