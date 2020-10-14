شؤون فلسطينية

الهند تقدم مليون دولار لدعم برامج وخدمات (أونروا)

الهند تقدم مليون دولار لدعم برامج وخدمات (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة الهندية، مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لدعم برامجها وخدماتها، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وأكد ممثل الهند لدى دولة فلسطين، سونيل كومار، استمرار دعم الحكومة الهندية لأنشطة الوكالة، وقال: "نيابة عن حكومة الهند، أود أن أعرب عن تقديري للجهود الرائعة التي تبذلها (أونروا)، وستواصل الهند دعم أنشطة الوكالة في تقديم الخدمات الحيوية والمساعدات الإنسانية اللازمة للاجئين الفلسطينيين"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وخلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم (أونروا) الذي عقد في 23 حزيران/ يونيو المنصرم، أعلن وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، ف. موراليدهاران، أن بلاده ستساهم بمبلغ 10 ملايين دولار لـ (أونروا) خلال العامين المقبلين.

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