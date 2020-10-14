إدارة سجن (عوفر) تنقل ثلاثة أسرى إلى عزل سجن (شطة)



يُشار إلى أن الأسرى، وفي مختلف السجون، شرعوا بخطوات احتجاجية، رداً على استمرار عزل مجموعة من الأسرى، ورفض الاحتلال تلبية مطلب الأسير الأخرس، المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري.

رام الله - دنيا الوطننقلت إدارة سجن (عوفر) ثلاثة أسرى إلى عزل سجن (شطة) وهم: حسن شوكة، ووحيد أبو ماريا، وشاهر الحيح.وأوضح نادي الأسير، أن عملية نقلهم، جاءت بعد شروعهم ومجموعة من الأسرى بإضراب إسنادي، لرفيقهم الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ (80) يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية في غاية الخطورة، تتفاقم مع مرور الوقت.وكان أكثر من (30) أسيراً في سجن (عوفر) قد شرعوا بالأمس، بإضراب مفتوح عن الطعام، إسناداً للأسير الأخرس في معركته ضد سياسة الاعتقال الإداري.