شقيق أحد المختََطَفين بحادث مسجد خانيونس: أُفرج عن شقيقي بع الاعتداء عليه بـ"الخطأ"

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد حسين البريم، شقيق الشاب كمال، الذي تم اختطافه على يد مجموعة من المسلحين، بعد اقتحامهم فجر اليوم الأربعاء، مسجد الأنصار بخانيونس، أن شقيقه لا علاقة له بالحادث، حيث إنه ذهب إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.



وقال البريم لـ"دنيا الوطن": "من دون المصلين، اختاروا شقيقي كمال، واصطحبوه إلى جهة مجهولة، واعتدوا عليه، ولكن تم الإفراج عنه بعد ساعتين من إصدار العائلة بيان الاستنكار للحادثة".



وأضاف البريم: "المسلحون قالوا إنهم اعتدوا على كمال بالخطأ، حيث تعرض للضرب على قدمه، ما أدى إلى رضوض قوية، ولكن بعد أن تم الاعتداء عليه، أبلغوه بأن الاعتداء عن طريق الخطأ".