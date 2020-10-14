مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطاني في نابلس

شرع مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، بشق طريق استيطانية في المنطقة الشرقية من أراضي عصيرة القبلية، جنوب غرب نابلس.



وقال حافظ صالح، من عصيرة القبلية، وهو صاحب الأرض التي بدأ المستوطنون شق الطريق فيها: "إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، ترافقهم جرافة إسرائيلية، بدأت بشق طريق، تعود ملكيتها له في المنطقة الشرقية من القرية، وأنه تمكن برفقة عدد من سكان القرية من إيقاف الجرافة عن العمل"، وفق ما أوردت وكالة (وفا).









رام الله - دنيا الوطن