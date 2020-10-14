الجهاد الإسلامي تُصدر بياناً "مهماً" بشأن حادثة مسجد الأنصار شرقي خانيونس

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، بياناً صحفياً بشأن حادث مسجد الأنصار، الذي وقع فجر اليوم شرقي مدينة خانيونس، والذي جرى فيه اتهام عدد من عناصر الحركة بافتعاله.





وفيما يلي نص البيان، وفق ما نشره الموقع الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي، ووصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





تعبر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن أسفها ورفضها الشديدين، للحادث الذي وقع فجر اليوم في مسجد الأنصار شرقي محافظة خانيونس.



وإذ تعرب الحركة عن اعتذارها وأسفها للمصلين في المسجد وأهالي الحي ولعموم الرأي العام، فإنها تؤكد أن ما حدث هو تصرف فردي غير مسؤول، وأن الحدث برمته قيد المتابعة والمعالجة داخل الأطر الحركية والتنظيمية، ومع الجهات ذات العلاقة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمحاسبة كل من تسبب في الحادث وأسبابه.



وستقوم الحركة في محافظة خانيونس، بمتابعة الأمر، وعمل كل ما يلزم احقاقاً للحق وإرضاءً لأهلنا.



إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، سنبقى دوماً كما عهدنا أبناء شعبنا، صمام أمان للسلم الأهلي والمجتمعي، وسنحمي طهارة السلاح، الذي يحمله مجاهدونا لمقاومة العدو، والرد على جرائمه وعدوانه.

رام الله - دنيا الوطن