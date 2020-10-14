الاحتلال يُزيل بؤرة استيطانية شرق نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أزالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بيوتا متنقلة وخياماً نصبها مستوطنون؛ لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي بيت دجن شرق نابلس.



وقال مدير مكتب هيئة الجدار والاستيطان في الشمال، مراد شتيوي: "عقب جهود بذلتها فعاليات المقاومة الشعبية بالتعاون مع فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس، ولجان المقاومة الشعبية في بيت دجن، أزالت سلطات الاحتلال، بؤرة استيطانية، كان قد أقامها مستوطنون على أراضي بيت دجن، قبل نحو أسبوعين"، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا).



وتابع شتيوي: "إن هذا إنجاز جديد يسجل للمقاومة الشعبية السلمية، ويأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للتصدي للمشاريع الاستيطانية، على ثلاثة مستويات؛ وهي العمل الشعبي على الأرض، والجانب القانوني الموازي للمقاومة الشعبية، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم؛ لتعزيز صمود المواطن، وتثبيته في أرضه".