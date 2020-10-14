شاهد: لحظة اختطاف مجموعة مسلحة ثلاثة مواطنين من مسجد الأنصار بخانيونس

رام الله - دنيا الوطنحصلت "دنيا الوطن" على فيديو، يظهر لحظة اقتحام مسلحين ملثمين، مسجد الأنصار في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وأقدموا على اختطاف ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من عائلة الرقب، وشخص أخر من عائلة أخرى، وذلك أثناء أدائهم صلاة فجر اليوم الأربعاء.وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، قد أصدرت بياناً صحفياً، أكدت فيه، أنها تتابع ما وقع من اعتداء من قبل مجموعة من المسلحين على المصلين في مسجد الأنصار شرق خانيونس، أثناء صلاة فجر اليوم الأربعاء.وقالت الوزارة في بيانها: "فتحت الأجهزة المختصة، تحقيقاً في الحادث، ونؤكد ألّا أحد فوق القانون، وأنها لن تسمح بتهديد أمن واستقرار المواطنين"، مضيفة: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".