محافظ جنين: الإغلاق الذي تم فرضه بالمدينة ومخيمها هدفه حصر الوباء

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب: إن الإغلاق الذي تم فرضه في مدينة جنين ومخيمها، هدفه حصر الوباء، ومنع انتشاره، بعد أن تم تسجيل نصف الإصابات النشطة فيهما.



وأضاف الرجوب، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأربعاء، أن الإغلاق يشمل جميع المؤسسات الرسمية والأهلية والمصارف وأماكن التجمع، بعد أن سجلت في هذه الأماكن العديد من الأصابات خلال الأيام الماضية.



وأشار المحافظ الرجوب إلى إغلاق جزئي في بلدة يعبد غرب المدينة، بعد ارتفاع الإصابات فيها، مشيراً إلى أن الإصابات النشطة بالمحافظة، وصلت إلى 352 إصابة.