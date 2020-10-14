ملادينوف: الصحة العالمية سلمت قطاع غزة دفعة جديدة من مجموعات فحص (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، عن تسليم منظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة في قطاع غزة، خمس مجموعات خاصة باختبار فيروس (كورونا).
وقال ملادينوف، عبر (تويتر): "سلمت منظمة الصحة العالمية خمس مجموعات استخراج إلى السلطات الصحية المحلية في قطاع غزة، تكفي لإجراء 000 10 اختبار على رقم CVID19".
وأضاف ملادينوف: "سيساعد ذلك في الحفاظ على القدرة على الاختبار، واحتواء انتشار الفيروس، شكرًا للحكومة الألمانية".
وقال ملادينوف، عبر (تويتر): "سلمت منظمة الصحة العالمية خمس مجموعات استخراج إلى السلطات الصحية المحلية في قطاع غزة، تكفي لإجراء 000 10 اختبار على رقم CVID19".
وأضاف ملادينوف: "سيساعد ذلك في الحفاظ على القدرة على الاختبار، واحتواء انتشار الفيروس، شكرًا للحكومة الألمانية".
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