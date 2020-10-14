ملادينوف: الصحة العالمية سلمت قطاع غزة دفعة جديدة من مجموعات فحص (كورونا)

أعلن المبعوث الأممي الخاص للشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، عن تسليم منظمة الصحة العالمية لوزارة الصحة في قطاع غزة، خمس مجموعات خاصة باختبار فيروس (كورونا).



وقال ملادينوف، عبر (تويتر): "سلمت منظمة الصحة العالمية خمس مجموعات استخراج إلى السلطات الصحية المحلية في قطاع غزة، تكفي لإجراء 000 10 اختبار على رقم CVID19".



وأضاف ملادينوف: "سيساعد ذلك في الحفاظ على القدرة على الاختبار، واحتواء انتشار الفيروس، شكرًا للحكومة الألمانية".











رام الله - دنيا الوطن