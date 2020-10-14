التنمية: عملية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قد تتم قريباً

أكد مفوض عام وزير التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، لؤي المدهون، أن عملية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، قد تتم قريباً، مشيراً إلى أن ذلك بعد توفر جزء من الأموال المطلوبة.



وأوضح المدهون، وفق إذاعة (القدس)، أن جزءاً من الأموال المطلوبة لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية تم توفيرها، وأنه تبقى جزء تعمل الوزارة على توفيره.





وتوقع بأن تشمل عملية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية القادمة، أسماء جديدة، وأخرى من التي تم حجبها دفعة 3/11/2019.





وأمس الثلاثاء، أكد داوود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، أنه لم يتم تحديد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المستفيدة في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حتى اللحظة.



وقال الديك في تصريح مقتضب لـ"دنيا الوطن": "لم يتم تحديد موعد لصرف شيكات الشيون الاجتماعية حتى اللحظة".



يشار إلى 115 ألف أسرة من الضفة الغربية وقطاع غزة، يستفيدون من شيكات التنمية الاجتماعية، منهم 80 ألفاً في القطاع، و35 ألف أسرة في الضفة.

رام الله - دنيا الوطن