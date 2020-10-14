وزارة الثقافة تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ (جمعية برج اللقلق) في القدس





‎واستنكرت الوزارة، اقتحام المؤسسات الثقافية في القدس وتدمير محتوياتها والعبث في مقتنياتها، مؤكدة أن الاعتداء على هذه المؤسسات، يأتي ضمن الحرب الشرسة التي يشنها الاحتلال على الهوية الفلسطينية في العاصمة، وضمن محاولاته المستمرة لمحو الوجود العربي هناك.وأكدت الوزارة، أن الجرائم الإسرائيلية بحق المؤسسات الفلسطينية، يجب أن لا تمر دون عقاب من المجتمع الدولي لما تشكله من مخالفات جسيمة للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأكدت على ضرورة فضح جرائم الاحتلال التعسفية بحق أهلنا في المدينة المقدسة، وفضح ممارساته القمعية بحق مؤسساتنا الفلسطينية الثقافية.واستذكرت الوزارة، الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحقالثقافة الفلسطينية من أفراد ومؤسسات، في ظل حربه على مكونات الوعي الوطني الفلسطيني، وسعيه لترسيخ رواية الغزاة، على حساب الرواية الحقيقية.وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من عدوان مستمر وممنهج، بحق الوجود الفلسطيني في القدس، وتجاه محاولات طمس الهوية الوطنية الفلسطينية فيها، وتهويد المدينة، في ظل تصاعد وتيرة هجماته على الرموز والمؤسسات الثقافية، ومنع أي نشاط ثقافي في مدينة القدس.