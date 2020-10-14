شؤون فلسطينية

بعد اختطاف اثنين من أبنائها.. عائلة الرقب تُعلق على أحداث مسجد الأنصار بخانيونس

بعد اختطاف اثنين من أبنائها.. عائلة الرقب تُعلق على أحداث مسجد الأنصار بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت عائلة الرقب في خانيونس جنوب قطاع غزة، عملية اختطاف اثنين من أبنائها، أثناء صلاة فجر اليوم الأربعاء، داخل مسجد الأنصار بالمدينة، على يد مجموعة من المسلحين.

وقالت العائلة في بيان لها: "تدين عائلة الرقب في الوطن والشتات، بأشد عبارات الشجب والاستنكار، عملية اختطاف اثنين من أبنائها، فجر اليوم الأربعاء، من داخل مسجد الأنصار بمدينة بني سهيلا، أثناء أدائهم صلاة الفجر، من قبل مجموعة مارقة عن القانون، والصف الوطني، مدججة بالسلاح، وتحت صدى الأعيرة النارية".

وأضافت: "قامت هذه المجموعة الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني، بإقتحام مسجد الأنصار وترويع المصلين وإفساد صلاة الفجر، كما يفعل المحتل الصهيوني الغادر، واختطاف اثنين من أبناء عائلة الرقب، بالإضافة لمواطن آخر من عائلة أخرى".

وحملت العائلة في بيانها، الخاطفين المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائها، لافتة إلى أنهم معروفون لديها، وسيتم ملاحقتهم ومحاسبتهم أمام القانون والعرف.

وطالبت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بالعمل الفوري على محاسبة هذه الفئة التي وصفتها بـ"المارقة" التي اعتدت بشكل واضح على حرمة بيوت الله، وانتهكت القانون.

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