وسيم يوسف يُهاجم السلطة الفلسطينية ويُوجه رسالة لفتح وحماس

هاجم الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، القيادة الفلسطينية، متهماً إياها بالسعي وراء أموال الدول العربية، موجهاً رسالة لحركتي فتح وحماس.



وقال يوسف، في تغريدة له عبر (تويتر): "السلطة الفلسطينية تريد من العرب الأموال، وتريد منهم أيضاً أن يحرروا وطنهم، وللعلم عبر التاريخ كله منذ أن اشتعلت الحروب، لم تحرر فلسطين من قبل شعبها".



وأضاف يوسف: "فلسطين حررت تارة من العراق وتارة من مصر، وكلامي هذا موجه للسلطة وفتح وحماس، وليس للشعب الفلسطيني الذي يحترم الإمارات والعرب".



وهذه ليس المرة الأولى التي يُهاجم فيها وسيم يوسف القيادة الفلسطينية، حيث انبرى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل على الهجوم على القيادة الفلسطينية.





رام الله - دنيا الوطن