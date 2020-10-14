اجتماعات القاهرة.. اتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية بليبيا



وشدد المجتمعون من أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين على ضرورة استمرار المناقشات بشأن إنهاء المرحلة الانتقالية، والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة. كما نقل موقع (سكاي نيوز العربية).



وأكد الوفدان في ختام اجتماعات، استمرت 3 أيام برعاية الأمم المتحدة، على رغبتهما في عقد جولة ثانية من المفاوضات في القاهرة، بهدف استكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، وكذلك كي يجري مجلس النواب حواراً مجتمعياً للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدماً في المسار الدستوري، وحثت بعثة الأمم المتحدة على ضرورة الخروج باتفاق قانوني، يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.



وشهدت جلسات الحوار، مناقشات قانونية بشأن إمكانية الاستفتاء علي مشروع الدستور الحالي، كما تم خلال الاجتماعات طرح خلاله آراء ومقترحات عدة.



وأكد الرئيس المِصري عبد الفتاح السيسي، أن المساعي الجارية لإيجادِ حل جذري للأزمةِ الليبية، واستعادة الاستقرار والأمن، تسير وفقَ المسار السياسي، ونتائج مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، موضحاً أن هدف هذه المساعي تثبيت الموقفِ الحالي، وفقَ الخطوط المعلنة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي.



ويأمل الليبيون، أن يتوصل المتفاوضون إلى اتفاقات جذرية، تساهم في استقرار ليبيا، وتنهي أزمتها المستمرة منذ سنوات.

رام الله - دنيا الوطنعبر أعضاء مجلس النواب، ومجلس الدولة الليبييْن المشاركين في اجتماعات القاهرة، الثلاثاء، عن رغبتهم في عقد جولة ثانية من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن الترتيبات الدستورية.