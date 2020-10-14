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رئاسة تركيا تُوضح سبيل التقارب مع مصر وما لا يمكن تجاهله

رئاسة تركيا تُوضح سبيل التقارب مع مصر وما لا يمكن تجاهله
رام الله - دنيا الوطن
قال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية: "إن مصر دولة مهمة، مبيناً أن السبيل لحدوث تقارب مع القاهرة، يأتي في حال تحركت مصر بإيجابية".

وأكد قالن على أنه في حال أظهرت مصر إرادة التحرك بأجندة إيجابية في القضايا الإقليمية، فإن تركيا مستعدة للتجاوب مع ذلك، وذلك في رد على سؤال "فيما إذا كانت تركيا بصدد التقارب مع لاعبيين إقليميين مثل مصر شرق المتوسط بالرغم من التوترات السابقة؟". حسب ما نقلت وكالة الأنباء الأناضول التركية الرسمية.

وتابع "مصر دولة من الدول المهمة في المنطقة والعالم العربي، بالطبع لا يمكننا تجاهل كيفية وصول السيسي إلى السلطة، والانقلاب الذي حصل هناك، والأناس الذين تعرضوا للقتل، وما حدث في ميدان رابعة، والاعتقالات السياسية لاحقاً، ووفاة مرسي".

وأضاف قالن: "بالرغم من ذلك، إذا أظهرت مصر إرادة التحرك بأجندة إيجابية في القضايا الإقليمية، فإن تركيا مستعدة للتجاوب مع ذلك، في حال تشكلت أرضية للتحرك معاً في مواضيع ليبيا وفلسطين وشرق المتوسط وغيرها من القضايا، فإن تركيا لا يمكنها إلا أن تنظر بإيجابية إلى ذلك، وتقدم إسهاماً إيجابياً".

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