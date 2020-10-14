عربي

السعودية: السماح بأداء العمرة والزيارة بنسبة 75% الأسبوع المقبل

السعودية: السماح بأداء العمرة والزيارة بنسبة 75% الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
تبدأ يوم الأحد المقبل المرحلة الثانية من السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام، وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين، بشكل تدريجي بنسبة 75 %.

وتتضمن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمرفي اليوم، 40 ألف مصل في اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي. كما نقل موقع (البيان).

واستأنفت السعودية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام، بعد تعليقها منذ آذار/ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس (كورونا).

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، وستبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.

وستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجياً، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة (كورونا) أو زوال الخطر.

وبدأت في 4 تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

أخبار ذات صلة

الرئيس اليمني يدعو للإسراع في تنفيذ &#34;اتفاق الرياض&#34;

الرئيس اليمني يدعو للإسراع في تنفيذ "اتفاق الرياض"

اجتماعات القاهرة.. اتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية بليبيا

اجتماعات القاهرة.. اتفاق على إنهاء المرحلة الانتقالية بليبيا

رئاسة تركيا تُوضح سبيل التقارب مع مصر وما لا يمكن تجاهله

رئاسة تركيا تُوضح سبيل التقارب مع مصر وما لا يمكن تجاهله

الله أعطاني قوة ما حد بالعالم أخذها.. الكشف عن تفاصيل جديدة بجريمة الزرقاء بالأردن

الله أعطاني قوة ما حد بالعالم أخذها.. الكشف عن تفاصيل جديدة بجريمة الزرقاء بالأردن

لبنان: إضراب تحذيري للصيدليات في ظل تفاقم أزمة الدواء

لبنان: إضراب تحذيري للصيدليات في ظل تفاقم أزمة الدواء

وسط خلافات لبنانية.. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم

وسط خلافات لبنانية.. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم

شاهد: قوات الاحتلال تدمر موقعين تابعين للجيش السوري بالجولان قبل أسابيع

شاهد: قوات الاحتلال تدمر موقعين تابعين للجيش السوري بالجولان قبل أسابيع

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لم نتوصل لسبب انفجار مرفأ بيروت

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لم نتوصل لسبب انفجار مرفأ بيروت

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ (جمعية برج اللقلق) في القدس

وزارة الثقافة تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ (جمعية برج اللقلق) في القدس

فدا يبارك للشاعر عبد الله عيسى اختياره رئيساً للجنة تحكيم مهرجان يسينين شاعري

فدا يبارك للشاعر عبد الله عيسى اختياره رئيساً للجنة تحكيم مهرجان يسينين شاعري

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الإحصاء: ارتفاع حاد على أسعاء الخضروات الطازجة والمجففة والدواجن والبيض

الإحصاء: ارتفاع حاد على أسعاء الخضروات الطازجة والمجففة والدواجن والبيض

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس

الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية بخانيونس

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية بخانيونس

إصابة جندييْن إسرائيلييْن خلال حملة اعتقالات بمدينة نابلس

إصابة جندييْن إسرائيلييْن خلال حملة اعتقالات بمدينة نابلس

منوعات

شمس الكويتية: &#34;لو وحدة تحرشت بزوجي او حبيبي انبسط&#34;

شمس الكويتية: "لو وحدة تحرشت بزوجي او حبيبي انبسط"

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

الموت يُغيب (فتى الشاشة الأول) محمود ياسين بعد صراع مع المرض

الموت يُغيب (فتى الشاشة الأول) محمود ياسين بعد صراع مع المرض

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

مخرج &#34;السفارة بالعمارة&#34; يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

مخرج "السفارة بالعمارة" يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

عربي

وسط خلافات لبنانية.. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم

وسط خلافات لبنانية.. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم

شاهد: قوات الاحتلال تدمر موقعين تابعين للجيش السوري بالجولان قبل أسابيع

شاهد: قوات الاحتلال تدمر موقعين تابعين للجيش السوري بالجولان قبل أسابيع

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لم نتوصل لسبب انفجار مرفأ بيروت

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لم نتوصل لسبب انفجار مرفأ بيروت

دولة عربية تستثني الإعلاميين من الحظر الشامل

دولة عربية تستثني الإعلاميين من الحظر الشامل