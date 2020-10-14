السعودية: السماح بأداء العمرة والزيارة بنسبة 75% الأسبوع المقبل

تبدأ يوم الأحد المقبل المرحلة الثانية من السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام، وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين، بشكل تدريجي بنسبة 75 %.



وتتضمن المرحلة الثانية السماح بنسبة 75% (15 ألف معتمرفي اليوم، 40 ألف مصل في اليوم) من الطاقة الاستيعابية، التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام والروضة الشريفة في المسجد النبوي. كما نقل موقع (البيان).



واستأنفت السعودية في 4 تشرين الأول/ أكتوبر، أداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام، بعد تعليقها منذ آذار/ مارس الماضي ضمن إجراءات احتواء فيروس (كورونا).



وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن أربع مراحل للعمرة، وستبدأ المرحلة الأولى بطاقة تشغيلية تصل إلى 30%، فيما تنطلق المرحلة الثانية في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري بنسبة 75% من الطاقة التشغيلية.



وستستأنف العمرة والزيارة من داخل وخارج السعودية تدريجياً، في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر بطاقة تشغيلية تصل إلى 100%، وتنطلق المرحلة الرابعة بمجرد الإعلان عن انتهاء أزمة (كورونا) أو زوال الخطر.



وبدأت في 4 تشرين الأول/ أكتوبر بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

رام الله - دنيا الوطن