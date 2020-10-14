شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين بينهم أسرى محررون.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي حشاش، بعد دهم منزله في حارة الحشاشين، وتخريب في محتوياته، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قوات الاحتلال، قنابل الصوت والغاز السام، فيما رد الشبان بإلقاء الحجاء وعبوات ناسفة محلية الصنع، وزجاجات حارقة، وأصيب على إثرها جنديان إسرائيليان.

وفي جنين، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسجيلات كاميرات مراقبة من محال تجارية في قرية عرانة، شمال شرق جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عرانة، وداهمت عدة محال تجارية فيها، واستجوبت أصحابها، قبل أن تستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية عانين غرب جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة في أحيائها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير المحرر محمد منير عبد القادر إعمر (22 عاماً) من ضاحية شويكة، ومحمد مروان شهاب (26 عاماً) من مخيم نور شمس، وذلك بعد دهم وتفتيش منزليهما.

وفي رام الله، انتشر جنود الاحتلال في مدينة البيرة، ومحيط مستوطنة (بسجوت) القريبة منها، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عيسى تميم، بعد مداهمة منزله في مخيم قدورة وسط رام الله.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد إياد شاهين (19 عاماً)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.

وسلّمت قوات الاحتلال الشاب عدي محمود أبو مفرح (28 عاماً)، من بلدة تقوع شرق بيت لحم، بلاغ استدعاء لمراجعة مخابراتها.

وفي أريحا، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية، قهوة أبو العسل في مخيم عقبة جبر، بحثاً عن أحد الشبان، فيما لم يكن متواجداً في المكان.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قطنة شمال القدس، وفتشت منزلاً عقب دهمه، وخرّبت في محتوياته.

وشنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات جديدة، استهدفت بلدة العيساوية، حيث اعتقلت كلاً من: نسيم محيسن، والشقيقين عبد الفتاح ومحمد أبو صايمة، وصالح أبو عصب، ومحمد رمزي محيسن، ومحمود شادي ناصر.

واندلعت مواجهات في بلدة العيسوية، وشهدت إطلاق ألعاب ناريه وزجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال في حي آل عبيد.

وأصيبت مركبة لقوات الاحتلال، بزجاجة حارقة بشكل مباشر، في شارع البستان في حي آل عبيد في قرية العيسوية.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان، وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، رصد ارتكاب قوات الاحتلال (1575) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبلغ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس خلال سبتمبر الماضي (307) اقتحامات، ووصل عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة المقامة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (395) حاجزاً.

ورصد التقرير (94) مداهمة لمنازل تعود لفلسطينيين، واستشهاد مواطنين اثنين وجرح (66) آخرين بنيران قوات الاحتلال، واعتقال (344) مواطناً، واحتجزت (33) آخرين.

وتعتبر مناطق الخليل والقدس وبيت لحم، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (301، 289، 237) انتهاكا على التوالي.

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