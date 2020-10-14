قطاع غزة يُسجل 110 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، مشيرة إلى أنه تم إجراء 1695 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، إضافة إلى تعافي 95 حالة جديدة من مصابي بالفيروس.





وأضافت الوزارة: "إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 4285 إصابة منها حالات نشطة حالياً 1737 حالة، متعافون 2522 حالة، ووفيات 26".





غزة- دنيا الوطن