شؤون فلسطينية

الإحصاء: ارتفاع حاد على أسعاء الخضروات الطازجة والمجففة والدواجن والبيض

الإحصاء: ارتفاع حاد على أسعاء الخضروات الطازجة والمجففة والدواجن والبيض
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مركز الاحصاء المركزي، أن هناك ارتفاع حاد في أسعار الخضروات الطازجة والمجففة، والدجاج الطازج، والبيض خلال شهر أيلول 2020، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 1.26% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة مع شهر آب 2020، بواقع 1.57% في قطاع غزة، وبنسبة 1.32% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.44% في القدس J1.

وأرجع المركز السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 19.65%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.03%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.89%، وأسعار البيض بنسبة 6.96%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.17%.

وقال: "حيث ارتفع سعر الكوسا ليصل بالمتوسط الى 7 شيقل/1كغم، وسعر البندورة عناقيد حبة كبيرة ليصل الى 5 شيقل/1كغم، وسعر الخيار ليصل الى 4 شيقل/1كغم، وسعر البصل ليصل إلى 3 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر الدجاج الطازج ليصل بالمتوسط إلى 14 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل إلى 14 شيقل/2كغم".

وأضاف: "اما عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2020 مع شهر أيلول 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 1.52%، بواقع 1.63% في الضفة الغربية، وبمقدار 1.24% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% في القدس J1".

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

ارتفاع حاد في أسعار كل من الخضروات الطازجة والمجففة والبيض والدجاج في قطاع غزة

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.57% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة مع شهر آب 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 29.18%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 24.28%، وأسعار البيض بنسبة 14.07%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.10%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.20%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 2.06%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.22%.

سجلت أسعار كل من الكوسا والبندورة عناقيد حبة كبيرة لتصل بالمتوسط إلى 3 شيقل/1كغم، وسعر الخيار والبصل ليصل إلى 2 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر الدجاج ليصل بالمتوسط إلى 14 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل إلى 10 شيقل/2كغم.

ارتفاع حاد في أسعار الخضروات الطازجة والدجاج في الضفة الغربية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 1.32% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة مع شهر آب 2020، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.24%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.35%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.74%، وأسعار البيض بنسبة 4.34%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.73%.

ارتفع سعر الكوسا ليصل بالمتوسط الى 7 شيقل/1كغم، وسعر كل من البندورة عناقيد حبة كبيرة والخيار لتصل بالمتوسط الى 5 شيقل/1كغم، وسعر البصل ليصل الى 3 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر الدجاج ليصل بالمتوسط الى 13 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل الى 16 شيقل/2كغم.

ارتفاع حاد في أسعار الخضروات الطازجة في القدس J1

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1 ارتفاعاً نسبته 0.44% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة مع شهر آب 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.48%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.11%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار البيض بنسبة 1.07%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.77%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 10.61%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.30%، و"الديزل" بمقدار 1.30%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.21%.

ارتفع سعر الكوسا ليبلغ بالمتوسط الى 11 شيقل/1كغم، وسعر كل من البندورة عناقيد حبة كبيرة والخيار لتصل بالمتوسط الى 6 شيقل/1كغم، وسعر البصل ليصل الى 3 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر الدجاج ليصل بالمتوسط الى 18 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل الى 23 شيقل/2كغم.

أخبار ذات صلة

التنمية: عملية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قد تتم قريباً

التنمية: عملية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية قد تتم قريباً

وزارة الثقافة تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ (جمعية برج اللقلق) في القدس

وزارة الثقافة تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ (جمعية برج اللقلق) في القدس

بعد اختطاف اثنين من أبنائها.. عائلة الرقب تُعلق على أحداث مسجد الأنصار بخانيونس

بعد اختطاف اثنين من أبنائها.. عائلة الرقب تُعلق على أحداث مسجد الأنصار بخانيونس

(فتح) تنفي تناول الحوار مع (حماس) تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات

(فتح) تنفي تناول الحوار مع (حماس) تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات

وسيم يوسف يُهاجم السلطة الفلسطينية ويُوجه رسالة لفتح وحماس

وسيم يوسف يُهاجم السلطة الفلسطينية ويُوجه رسالة لفتح وحماس

الأوقاف بغزة تُعلق على حادثة اعتداء مسلحين على مصلين بمسجد في خانيونس

الأوقاف بغزة تُعلق على حادثة اعتداء مسلحين على مصلين بمسجد في خانيونس

فدا يبارك للشاعر عبد الله عيسى اختياره رئيساً للجنة تحكيم مهرجان يسينين شاعري

فدا يبارك للشاعر عبد الله عيسى اختياره رئيساً للجنة تحكيم مهرجان يسينين شاعري

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

وزارة الثقافة تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ (جمعية برج اللقلق) في القدس

وزارة الثقافة تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ (جمعية برج اللقلق) في القدس

فدا يبارك للشاعر عبد الله عيسى اختياره رئيساً للجنة تحكيم مهرجان يسينين شاعري

فدا يبارك للشاعر عبد الله عيسى اختياره رئيساً للجنة تحكيم مهرجان يسينين شاعري

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الإحصاء: ارتفاع حاد على أسعاء الخضروات الطازجة والمجففة والدواجن والبيض

الإحصاء: ارتفاع حاد على أسعاء الخضروات الطازجة والمجففة والدواجن والبيض

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس

الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية بخانيونس

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية بخانيونس

إصابة جندييْن إسرائيلييْن خلال حملة اعتقالات بمدينة نابلس

إصابة جندييْن إسرائيلييْن خلال حملة اعتقالات بمدينة نابلس

منوعات

شمس الكويتية: &#34;لو وحدة تحرشت بزوجي او حبيبي انبسط&#34;

شمس الكويتية: "لو وحدة تحرشت بزوجي او حبيبي انبسط"

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

الموت يُغيب (فتى الشاشة الأول) محمود ياسين بعد صراع مع المرض

الموت يُغيب (فتى الشاشة الأول) محمود ياسين بعد صراع مع المرض

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

مخرج &#34;السفارة بالعمارة&#34; يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

مخرج "السفارة بالعمارة" يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

عربي

وسط خلافات لبنانية.. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم

وسط خلافات لبنانية.. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم

شاهد: قوات الاحتلال تدمر موقعين تابعين للجيش السوري بالجولان قبل أسابيع

شاهد: قوات الاحتلال تدمر موقعين تابعين للجيش السوري بالجولان قبل أسابيع

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لم نتوصل لسبب انفجار مرفأ بيروت

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لم نتوصل لسبب انفجار مرفأ بيروت

دولة عربية تستثني الإعلاميين من الحظر الشامل

دولة عربية تستثني الإعلاميين من الحظر الشامل