الإحصاء: ارتفاع حاد على أسعاء الخضروات الطازجة والمجففة والدواجن والبيض

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مركز الاحصاء المركزي، أن هناك ارتفاع حاد في أسعار الخضروات الطازجة والمجففة، والدجاج الطازج، والبيض خلال شهر أيلول 2020، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 1.26% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة مع شهر آب 2020، بواقع 1.57% في قطاع غزة، وبنسبة 1.32% في الضفة الغربية، وبنسبة 0.44% في القدس J1.



وأرجع المركز السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 19.65%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 14.03%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.89%، وأسعار البيض بنسبة 6.96%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.17%.



وقال: "حيث ارتفع سعر الكوسا ليصل بالمتوسط الى 7 شيقل/1كغم، وسعر البندورة عناقيد حبة كبيرة ليصل الى 5 شيقل/1كغم، وسعر الخيار ليصل الى 4 شيقل/1كغم، وسعر البصل ليصل إلى 3 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر الدجاج الطازج ليصل بالمتوسط إلى 14 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل إلى 14 شيقل/2كغم".



وأضاف: "اما عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيلول 2020 مع شهر أيلول 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 1.52%، بواقع 1.63% في الضفة الغربية، وبمقدار 1.24% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% في القدس J1".



الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية



ارتفاع حاد في أسعار كل من الخضروات الطازجة والمجففة والبيض والدجاج في قطاع غزة



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.57% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة مع شهر آب 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 29.18%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 24.28%، وأسعار البيض بنسبة 14.07%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.10%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.20%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 2.06%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.22%.



سجلت أسعار كل من الكوسا والبندورة عناقيد حبة كبيرة لتصل بالمتوسط إلى 3 شيقل/1كغم، وسعر الخيار والبصل ليصل إلى 2 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر الدجاج ليصل بالمتوسط إلى 14 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل إلى 10 شيقل/2كغم.



ارتفاع حاد في أسعار الخضروات الطازجة والدجاج في الضفة الغربية



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 1.32% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة مع شهر آب 2020، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.24%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.35%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 6.74%، وأسعار البيض بنسبة 4.34%، على الرغم من انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.73%.



ارتفع سعر الكوسا ليصل بالمتوسط الى 7 شيقل/1كغم، وسعر كل من البندورة عناقيد حبة كبيرة والخيار لتصل بالمتوسط الى 5 شيقل/1كغم، وسعر البصل ليصل الى 3 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر الدجاج ليصل بالمتوسط الى 13 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل الى 16 شيقل/2كغم.



ارتفاع حاد في أسعار الخضروات الطازجة في القدس J1



سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1 ارتفاعاً نسبته 0.44% خلال شهر أيلول 2020 مقارنة مع شهر آب 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.48%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.11%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار البيض بنسبة 1.07%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 0.77%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 10.61%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.30%، و"الديزل" بمقدار 1.30%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.21%.



ارتفع سعر الكوسا ليبلغ بالمتوسط الى 11 شيقل/1كغم، وسعر كل من البندورة عناقيد حبة كبيرة والخيار لتصل بالمتوسط الى 6 شيقل/1كغم، وسعر البصل ليصل الى 3 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر الدجاج ليصل بالمتوسط الى 18 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل الى 23 شيقل/2كغم.