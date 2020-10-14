الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.



وقالت وكالة (وفا)، إن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن عيسى التميمي (27 عاماً)، من مخيم قدورة للاجئين، وعاهد إياد غنايم (20 عاماً)، ومحمد بهيج حمايل (20 عاماً) من قرية كفر مالك، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



وأشارت إلى أن تلك القوات، اقتحمت بلدة نعلين، وسلمت عدداً من المواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها، وسط اندلاع مواجهات في البلدة، دون وقوع إصابات.





رام الله - دنيا الوطن