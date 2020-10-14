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وسط خلافات لبنانية.. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم

وسط خلافات لبنانية.. مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تنطلق اليوم
رام الله - دنيا الوطن
تنطلق اليوم الأربعاء، مفاوضات إسرائيلية لبنانية في مقر الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وبحضور الولايات المتحدة الأميركية، والأمم المتحدة.

ووصل مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الثلاثاء، إلى بيروت لحضور مفاوضات ترسيم الحدود، وهو ما وصفه ساسةٌ لبنانيون بالخطوة الأولى باتجاه التطبيع بغطاء من (حزب الله). كما نقل موقع (العربية نت).

وقالت الرئاسة اللبنانية أمس: "إن المفاوضات وجهاً لوجه مع إسرائيل ليست بصدد معاهدة دولية أو التطبيع أو الاعتراف بإسرائيل".

فيما رجح مسؤولون إسرائيليون، أن يتم التوصلُ إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية في غضون أسابيع أو أشهر إذا وصل ممثلو لبنان بنهج إيجابي وعملي.

ويذكر، أن لبنان وإسرائيل، أعلنوا بداية الشهر الحالي، التوصل لتفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة الناقورة الحدودية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها "تاريخية" بين دولتين في حالة حرب.

وسيدير ديفيد شينكر الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، كما أن السفير الأميركي السابق، جون دورشر، سيكون وسيطاً، وسيشارك بجميع جولات المحادثات بين الطرفين.

يُذكر، أن وفد لبنان يتكون من 4 أعضاء: عسكريين ومسؤول نفطي وخبير حدود، فيما يترأس الوفد الإسرائيلي وزير الطاقة يوفال شتاينتز.

ويُشار إلى أن الخلاف مع إسرائيل، يتركّز على 964 كلم مربع في المياه الإقليمية و13 نقطة برية.

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