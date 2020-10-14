دولي

الأرقام مخيفة.. منظمات طبية تركية: تكتم على حالات (كورونا)

الأرقام مخيفة.. منظمات طبية تركية: تكتم على حالات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال اتحاد الأطباء الأتراك، في التقرير، الذي أعدّه فريق مراقبة فيروس (كورونا) التابع للاتحاد، حول انتشار الوباء في البلاد، وكشف التقرير إخفاء وزارة الصحة 81 ألفاً و57 حالة إيجابية للفيروس في شهر نيسان/ أبريل، و275 ألفاً و647 حالة إيجابية في شهر أيلول/ سبتمبر.

وقال تقرير اتحاد الأطباء الأتراك: "بينما هناك حاجة لـ 10 ملايين جرعة دواء للمرض لأجل الفترة القادمة، فإن الوزارة أرسلت فقط 1.5 مليون جرعة". كما نقل موقع (العربية نت).

وجاء في التقرير، أنه "عند اتخاذ قرار افتتاح المدارس، يجب وبشدة الأخذ بعين الاعتبار حالة انتشار الوباء في المجتمع، وحالة الخدمات الصحية في المنطقة أو المدينة التي يخطط افتتاح المدارس فيها، والخواص المجتمعية، وظروف المدارس في المنطقة".

وعلّق عضو اللجنة المركزية للاتحاد، الطبيب البروفيسور، إبراهيم أكورت، على التقرير بالقول: "لكي نصل للمعطيات الصحيحة حول فيروس (كورونا)، يجب تقريباً ضرب المعلومات التي تنشرها وزارة الصحة حول عدد الإصابات بـ 19، وعدد الوفيات بـ 5".

وأضاف عضو فريق مراقبة فيروس (كورونا) في الاتحاد، كايهان بالا: أن "وزارة الصحة تنشر فقط الحالات المؤكدة، وهذا غير كافٍ"، مضيفاً: "يجب على الوزارة أن تنشر أيضاً أرقام الحالات المحتملة والمشتبهة".

وأكد تقرير اتحاد الأطباء الأتراك، أنه "وفقاً للإحصائيات، لدينا 112 من الكادر الصحي في البلاد، فقدوا أرواحهم بسبب الوباء، بينهم 48 طبيباً".

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