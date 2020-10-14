الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس





وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عدي بسام حشاش، بعد أن داهمت منزله في المخيم.



وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق قنابل صوت بشكل كثيف، ودارت مواجهات بينها وبين الشبان، دون وقوع إصابات.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس.