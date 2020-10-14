الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب عدي بسام حشاش، بعد أن داهمت منزله في المخيم.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق قنابل صوت بشكل كثيف، ودارت مواجهات بينها وبين الشبان، دون وقوع إصابات.
وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق قنابل صوت بشكل كثيف، ودارت مواجهات بينها وبين الشبان، دون وقوع إصابات.
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