قرار بإيقاف تجارب عقار لفيروس (كورونا) عُولج به ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة إيلي ليلي، يوم الثلاثاء، إيقاف التجارب التجارب السريرية، والتي ترعاها الحكومة لعلاجها المضاد لـ (كوفيد- 19) وهو عقار مماثل للذي تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مرضه بفيروس (كورونا).



وأكدت الشركة في بيانها، أن الإيقاف بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) الدولية للأنباء.



وليس من غير المألوف وقف تجارب اللقاحات مؤقتاً للتحقيق في المخاوف المتعلقة بالسلامة، ولا تشير هذه الإجراءات بالضرورة إلى وجود مشكلة خطيرة عند أحد المتطوعين.



ورغم الحاجة الملحة إلى الأدوية واللقاحات؛ للتصدي للوباء، الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم، والسرعة التي يجري بها تطويرها، إلا أنها خضعت هذه التجارب لتدقيق مكثف.