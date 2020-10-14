دولي

قرار بإيقاف تجارب عقار لفيروس (كورونا) عُولج به ترامب

قرار بإيقاف تجارب عقار لفيروس (كورونا) عُولج به ترامب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة إيلي ليلي، يوم الثلاثاء، إيقاف التجارب التجارب السريرية، والتي ترعاها الحكومة لعلاجها المضاد لـ (كوفيد- 19) وهو عقار مماثل للذي تناوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مرضه بفيروس (كورونا).

وأكدت الشركة في بيانها، أن الإيقاف بسبب مشاكل تتعلق بالسلامة، وفق ما أوردت وكالة (رويترز) الدولية للأنباء. 

وليس من غير المألوف وقف تجارب اللقاحات مؤقتاً للتحقيق في المخاوف المتعلقة بالسلامة، ولا تشير هذه الإجراءات بالضرورة إلى وجود مشكلة خطيرة عند أحد المتطوعين.

ورغم الحاجة الملحة إلى الأدوية واللقاحات؛ للتصدي للوباء، الذي أودى بحياة أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء العالم، والسرعة التي يجري بها تطويرها، إلا أنها خضعت هذه التجارب لتدقيق مكثف.

أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية: 15 حالة وفاة جديدة بـ (كورونا) وإصابة 2255 شخصاً

الصحة الإسرائيلية: 15 حالة وفاة جديدة بـ (كورونا) وإصابة 2255 شخصاً

بايدن يتحدث عن &#34;الفشل الأكبر&#34; في تاريخ الرئاسة الأمريكية

بايدن يتحدث عن "الفشل الأكبر" في تاريخ الرئاسة الأمريكية

حرائق كاليفورنيا تُثير رعباً وقطع الكهرباء عن 50 ألف شخص

حرائق كاليفورنيا تُثير رعباً وقطع الكهرباء عن 50 ألف شخص

البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار للقاحات (كورونا)

البنك الدولي يرصد 12 مليار دولار للقاحات (كورونا)

إصابات فيروس (كورونا) تتجاوز 38 مليوناً حول العالم

إصابات فيروس (كورونا) تتجاوز 38 مليوناً حول العالم

الولايات المتحدة تعلن عن &#34;اتفاق مبدئي&#34; مع روسيا بشأن معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية

الولايات المتحدة تعلن عن "اتفاق مبدئي" مع روسيا بشأن معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية

فيديو..انفجار أكبر قنبلة عثر عليها على الإطلاق من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا

فيديو..انفجار أكبر قنبلة عثر عليها على الإطلاق من مخلفات الحرب العالمية الثانية في بولندا

(مكان): نتنياهو معنيٌ بتأجيل النقاش حول بدء الخروج من الإغلاق للخميس

(مكان): نتنياهو معنيٌ بتأجيل النقاش حول بدء الخروج من الإغلاق للخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الإحصاء: ارتفاع حاد على أسعاء الخضروات الطازجة والمجففة والدواجن والبيض

الإحصاء: ارتفاع حاد على أسعاء الخضروات الطازجة والمجففة والدواجن والبيض

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله

الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس

الاحتلال يعتقل مواطناً من مخيم بلاطة شرق نابلس

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية بخانيونس

قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية بخانيونس

استقرار بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

استقرار بسعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي

أجواء حارة نسبياً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

أجواء حارة نسبياً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

دعوات للاجئين الفلسطينيين بمخيم البريج للتقيد بالإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)

دعوات للاجئين الفلسطينيين بمخيم البريج للتقيد بالإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)

منوعات

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

هل علاقة كارلا حداد بإبنتها متوترة بعد الزواج؟

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

صورة نادرة تجمع محمد رمضان ووالده.. وهذه رسالته اليه

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

شقيقة ديمة الجندي الصغرى تسرق الأضواء بجمالها في يوم زفافها

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

مخرج &#34;السفارة بالعمارة&#34; يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

مخرج "السفارة بالعمارة" يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها &#34;العارية&#34;

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها "العارية"

عربي

دولة عربية تستثني الإعلاميين من الحظر الشامل

دولة عربية تستثني الإعلاميين من الحظر الشامل

السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة يكشف سراً بشأن المحادثات مع لبنان

السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة يكشف سراً بشأن المحادثات مع لبنان

مصر: 139 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 139 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: أفق تحقيق السلام الشامل العادل ما يزال غائبًا وهذا خطر على الجميع

الأردن: أفق تحقيق السلام الشامل العادل ما يزال غائبًا وهذا خطر على الجميع