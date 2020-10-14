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الداخلية بغزة تكشف تفاصيل اعتداء مجموعة مسلحة على مصلين بمسجد في خانيونس

الداخلية بغزة تكشف تفاصيل اعتداء مجموعة مسلحة على مصلين بمسجد في خانيونس
صورة أرشيفية
غزة- دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إنها تتابع ما وقع من اعتداء مجموعة مسلحة على المصلين في مسجد "الأنصار" شرق خانيونس، أثناء صلاة فجر اليوم الأربعاء.

وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "فتحت الأجهزة المختصة تحقيقاً في الحادث، ونؤكد ألّا أحد فوق القانون، وأنها لن تسمح بتهديد أمن واستقرار المواطنين".

وتابعت الوزارة: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين".

الجدير ذكره، أن مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء مجموعة مسلحة على المصلين في أحد مساجد خانيونس، صاحبه إطلاق نار كثيف. 

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