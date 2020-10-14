قوات الاحتلال تُطلق النار وقنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية بخانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار وقنابل الغاز، تجاه أراضي المواطنين الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.



وفي التفاصيل، فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز، تجاه الأراضي الزراعية، ورعاة الاغنام قرب موقع (صوفا) شرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بين المزارعين.