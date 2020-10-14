إصابة جندييْن إسرائيلييْن خلال حملة اعتقالات بمدينة نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب جنديان من الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، بجروح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة، خلال حملة اعتقالات في مدينة نابلس.



وقال موقع (واللا) الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن الجنديان أصيبا بجروح طفيفة ومتوسطة، من شظايا عبوة متفجرة، تم إلقاؤها عليهم خلال عملية اعتقال مطلوب بخيم بلاطة في نابلس.



وأشار الموقع، الى أنه تم تحويل الجنود المصابين الى المستشفى؛ لتلقي العلاج.



بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "‏أصيب جنديان بجروح طفيفة ومتوسطة خلال نشاطات لقوات الجيش لاعتقال مطلوب في مخيم بلاطة في مدينة نابلس نتيجة تعرضهما، على ما يبدو، لإلقاء عبوة أنبوبية باتجاههم حيث تم نقلهما لتلقي العلاج في المستشفى".