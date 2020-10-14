شاهد: قوات الاحتلال تدمر موقعين تابعين للجيش السوري بالجولان قبل أسابيع
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قبل أسابيع، اقتحمت القوات الاسرائيلية، موقعين متقدمين تابعين للجيش السوري، في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمالي هضبة الجولان.
وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أنه بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للموقعين، أقدموا على تدميرهما.
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قبل أسابيع، اقتحمت القوات الاسرائيلية، موقعين متقدمين تابعين للجيش السوري، في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمالي هضبة الجولان.
وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أنه بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للموقعين، أقدموا على تدميرهما.
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