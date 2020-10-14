الصحة الإسرائيلية: 15 حالة وفاة جديدة بـ (كورونا) وإصابة 2255 شخصاً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وإصابة 2255 شخصاً، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي.



وأشارت الوزارة، إلى أن العدد الاجمالي للإصابات، ارتفاع إلى 297274، بينهم 808 بحالة الخطر.



وفيما يتعلق بالوفيات بالفيروس، أكدت الوزارة أن العدد ارتفع إلى 2055 حالة.