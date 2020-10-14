بايدن يتحدث عن "الفشل الأكبر" في تاريخ الرئاسة الأمريكية

الأمريكية"، ويرى أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهداً بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس (كورونا) المستجد، في الولايات المتحدة.



وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات (كورونا) في الولايات المتحدة سيظل مرتفعاً، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.



ومن المقرر، أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، حيث يعد بايدن الديمقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.



رام الله - دنيا الوطنجدد المرشح الرئاسي الأمريكي، جو بايدن، هجومه على الرئيس دونالد ترامب، واتهمه بالتسبب في وفاة 215 ألف أمريكي، مشيراً إلى أنه ارتكب أكبر فشل في تاريخ الرئاسة الأمريكية.وكتب بايدن، على (تويتر): "215 ألف أمريكي، فقدوا أرواحهم بسبب فيروس (كورونا) المستجد، المسبب لمرض (كوفيد- 19) أمام مرأى من ترامب".وقال بايدن: "هذا هو أكبر فشل يرتكبه قائد في تاريخ الرئاسة