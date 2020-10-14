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دولة عربية تستثني الإعلاميين من الحظر الشامل

دولة عربية تستثني الإعلاميين من الحظر الشامل
رام الله - دنيا الوطن
دعت هيئة الإعلام الأردني، ممثلي وسائل الإعلام، الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مؤسساتهم أثناء فترة حظر التجول الشامل، تقديم طلب للحصول على استثناء من القرار.

وأكدت الهيئة، أن "التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة الحظر الشامل، والذي سيطبق يومي الجمعة والسبت الموافقين 16 و17 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري"، وفق (روسيا اليوم).

وقال مدير عام الهيئة، ذيب القرالة: "الهدف هو التسهيل على قطاع الإعلام، بمنح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام، من خلال التقدم بطلب استثناء من قرار الحظر الشامل، وإرساله عبر البريد الالكتروني للهيئة".

وأكد القرالة، أنه "لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق (واتساب)، أو التي تصل بشكل فردي دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما أنه لن ينظر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلن، بعد الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد الأربعاء".

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