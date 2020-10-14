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تسريبات بريد هيلاري كلينتون تكشف أسباب الإطاحة بمعمر القذافي

تسريبات بريد هيلاري كلينتون تكشف أسباب الإطاحة بمعمر القذافي
معمر القذافي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تسريبات جديدة أفرجت عنها الخارجية الأمريكية معلومات، تتعلق بأسباب دفعت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للتدخل في ليبيا للإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011.

وأظهرت وثيقة أمريكية مسربة من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، أمر بالتدخل في ليبيا من أجل الحفاظ على نفوذ بلاده في المنطقة، وفق (روسيا اليوم). 

وأشارت الوثيقة التي تحمل تاريخ الثاني من نيسان/أبريل 2011، إلى أن "من حرك فرنسا للتدخل في ليبيا من أجل الإطاحة بالقذافي، هو ما كان لدى الرجل من أطنان من الذهب، بالإضافة إلى المخزون الليبي الكبير من النفط".

ونقلت الوثيقة عن مصادر مقربة من مستشاري سيف الإسلام القذافي، أن "معمر القذافي كان يحتكم على 143 طنا من الذهب، وكمية مماثلة من الفضة".

وفي أواخر آذار/مارس 2011 تم نقل هذه المخزونات الهائلة من الذهب والفضة من خزائن البنك المركزي الليبي في طرابلس إلى مدينة سبها، جنوب غرب ليبيا في اتجاه الحدود الليبية مع النيجر وتشاد.

وحسب تسريبات رسائل كلينتون، فإن "القذافي كان يعتزم استخدام هذه الكميات من الذهب والفضة في إنشاء عملة إفريقية تستند إلى الدينار الذهبي الليبي، على أن تكون هذه العملة هي الرئيسية في الدول الناطقة بالفرنسية".

وتقدر قيمة هذه الكمية من الذهب والفضة بأكثر من 7 مليارات دولار، وقد اكتشف ضباط المخابرات الفرنسية هذه الخطة بعد فترة وجيزة من بدء الانتفاضة الشعبية في ليبيا ضد القذافي، وكانت أحد العوامل الهامة التي دفعت ساركوزي للتدخل في ليبيا.

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