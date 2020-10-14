أجواء حارة نسبياً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-16 27-16 26-16 بيت لحم 27-16 27-16 26-16 رام الله والبيرة 26-15 26-15 25-15 طولكرم 29-19 29-19 28-19 نابلس 28-17 28-17 27-17 قلقيلية 29-19 29-19 28-19 جنين 30-18 30-18 29-18 سلفيت 27-16 27-16 26-16 طوباس 31-19 31-19 30-19 روابي 28-17 28-17 27-17 الخليل 26-15 26-15 25-15 غزه 28-20 28-20 27-20 أريحا 36-23 36-23 35-23 خانيونس 28-20 28-20 27-20 الأغوار الشمالية 34-21 34-21 33-20 رفح 29-19 29-19 28-19

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2020/10/15: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2020/10/16: يكون الجو خريفيا معتدلا في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2020/10/17: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي