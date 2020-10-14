دعوات للاجئين الفلسطينيين بمخيم البريج للتقيد بالإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)



وبيّن وشاح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نظراً للتفشي السريع لفيروس (كورونا) المستجد في مخيم البريج وبما له من خطورة كبيرة في نقل العدوى، نناشد أهلنا في مخيم البريج بضرورة التقيد والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحة وذلك للحد من انتشار الفيروس".



كما دعا وشاح باسم لجنة الطوارئ الفصائلية لمكافحة جائحة (كورونا) في مخيم البريج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وعدم المصافحة، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة والالتزام بوسائل الوقاية والحذر الشديد، مؤكداً أن "الموضوع في غاية الاهمية والمسؤولية الجماعية والوحدوية".



وطالب وشاح وكالة (أونروا) وكافة المؤسّسات المعنيّة بضرورة "العمل للضغط على الاحتلال من أجل تخفيف الحصار المفروض على القطاع وخاصة المُخيّمات، وتوفير المواد والأدوات اللازمة للاجئين في المُخيّمات حتى يحافظوا على أنفسهم جرّاء هذا الوباء الخطير في ظل تقليصات وكالة الغوث وتقصيرها الواضح في الجانب الصحي داخل المُخيّم.





وأكد على بعض المحاذير في المخيمات كونها "أماكن مكتظة فيها كثافة سكانية مرتفعة وهذا ما يجعل انتشار الوباء أكثر سرعة، كما أن الناس قليلاً ما تستطيع الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم التنقل وهو ما يزيد أيضاً من انتشار الوباء".



وأكد وشاح أن "اللجنة الفصائلية لمكافحة جائحة (كورونا) في مخيم البريج وبلدية مخيم البريج وكافة المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني "تبذل جهوداً جبارة لمكافحة هذه الجائحة وتتابع بشكل حثيث مع وزارة الصحة ووزارة

الداخلية ، وهي تنسق معها لتكون الاستجابة موحدة لمكافحة فيروس (كورونا).



وبيّن وشاح أن اللجنة الفصائلية لمكافحة جائحة (كورونا) في مخيم البريج وبلدية مخيم البريج "تحرص على أن تكون على مسافة واحدة من أبناء شعبنا داخل المُخيّم حفاظاً على سلامتهم في ظل انتشار وباء (كورونا) داخل المخيم متمنيين لهم السلامة وأن يزيل الله هذه الغمة وأن يحفظهم بحفظه.



رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق الإعلامي الرسمي باسم لجنة الطوارئ الفصائلية لمكافحة جائحة (كورونا) في مخيم البريج، إبراهيم وشاح، أن اللجنة الفصائلية لمكافحة جائحة (كورونا) في مخيم البريج للاجئين، تجدد دعواتها للاجئين الفلسطينيين داخل مخيمالبريج إلى التقيد بالإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا).