مصر: 139 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت مصر يوم الثلاثاء، 139 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا)، المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 104787 حالة من ضمنهم 97841 حالة تم شفاؤها.



كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة تسع حالات جديدة،

ليرتفع عدد حالات الوفاة 6071 حالة.