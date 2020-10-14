دولي

الولايات المتحدة تعلن عن "اتفاق مبدئي" مع روسيا بشأن معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية

الولايات المتحدة تعلن عن "اتفاق مبدئي" مع روسيا بشأن معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية
رام الله - دنيا الوطن
توصلت الولايات المتحدة، إلى "اتّفاق مبدئي" مع روسيا على تمديد معاهدة نيو ستارت لخفض ترسانة الأسلحة النووية والتي ينتهي مفعولها في شباط/فبراير 2021.

وقال المفاوض الأميركي مارشال بيلينغسلي "نرغب في الواقع في تمديد معاهدة نيو ستارت لفترة معينة، شرط أن يوافقوا في المقابل على الحد من ترسانتهم النووية".

وتابع بيلينغسلي "نعتقد أنّ هناك اتفاقاً مبدئياً على أعلى مستوى بين حكومتينا"، وفق ما نقل موقع (فرانس برس).

وقال بيلينغسلي "نحن جاهزون لإبرام هذا الاتفاق. في الواقع، يمكننا أن نبرمه غداً. لكن يتعيّن على موسكو إظهار إرادة سياسية للقيام بالمثل".

وأوضح بيلينغسلي أنّ الولايات المتحدة لا تزل تصرّ على مشاركة الصين التي يشهد برنامجها النووي نمواً مطّرداً، لكنّه لا يزال أصغر بكثير من أن يقارن بالترسانتين الروسية والأميركية.

وأضاف "كل الأمور التي نتّفق بشانها مع الروس يجب أن تؤطّر وتُهيّأ بما يتيح توسعة هذا الاتفاق لكي يشمل الصينيين متى جلسوا إلى طاولة المفاوضات".

وفي حين طالبت واشنطن مراراً بكين بالانضمام إلى مفاوضات خفض ترسانة الأسلحة النووية، مع قرب موعد الانتخابات الأميركية المقرّرة بعد ثلاثة أسابيع، أشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبقاء المعاهدة على ما هي عليه في الوقت الراهن.

وكان المفاوض الأميركي قطع زيارته إلى آسيا الأسبوع الماضي لإعطاء الموافقة النهائية على الاتفاق المبدئي للبدء بوضع التفاصيل.

وقال: إنّ الولايات المتحدة تسعى للتوصل لاتفاق مع روسيا على إجراءت تحقُّق، وإنّها مستعدة للقيام بخطوات مقابلة.

وأضاف "ما نعرفه عن الروس هو أنهم متمرّسون في خرق المعاهدات".

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