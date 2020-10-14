قوات الاحتلال تستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة بقرية عرانة في جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على تسجيلات كاميرات مراقبة من محال تجارية في قرية عرانة، شمال شرق جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عدة محال تجارية فيها واستجوبت أصحابها، قبل أن تستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عانين غرب جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة في أحيائها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.