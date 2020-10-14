شؤون فلسطينية

"الميزان" يطالب باحترام المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم

"الميزان" يطالب باحترام المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ينظر مركز الميزان لحقوق الإنسان، بخطورة بالغة إلى واقع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة مع ارتفاع وتيرة انتهاك حقوقهم المكفولة بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي انتهاكات تُكرسها التشريعات والأوامر العسكرية وقرارات المحاكم الإسرائيلية، مما يحرم المعتقلون من ضمانات الحماية القانونية التي وفرها القانون الدولي، للأشخاص المحرومين من حريتهم.

وبحسب متابعات مركز الميزان أعلن (32) معتقلاً فلسطينياً في سجن عوفر الثلاثاء 13/10/2020م إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تضامناً مع المعتقل ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس (49 عاماً)، من سكان جنين، والمضرب عن الطعام  منذ (79 يوماً)، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً، بتاريخ 27/7/2020م. يذكر أن إدارة السجن  نقلت الأخرس إلى مستشفى "كابلان"، نتيجة تدهور وضعه الصحي، هذا بالرغم من الطلبات المُتكررة التي تقدمت بها محاميته، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، للإفراج عنه، والتي كان آخرها بتاريخ 12/10/2020م، غير أن المحكمة رفضت الطلب، وأوصت بالإفراج عنه بتاريخ 26/11/2020م.

وتُواصل سلطات الاحتلال استخدام سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع، في احتجاز حرية المواطنين الفلسطينيين، حيث تُشير الإحصاءات الصادرة عن المؤسسات الخاصة بالأسرى والمعتقلين، إلى أن عدد المعتقلين الإجمالي بلغ (4400) معتقل، فيما بلغ عدد المعتقلين الإدرايين (350) معتقل، صادقت على تثبيت أوامر اعتقالهم وتجديدها، المحكمة العليا الإسرائيلية، دون مراعاة جوهر ضمانات المحاكمة العادلة، المكفول بموجب المادة (14/3/أ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م، خاصة "إبلاغ الشخص بالتهمة المنسوبة إليه"، لتمكينه أو محاميه من تحضير أدلة الدفاع.

مركز الميزان يرى وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، في استمرار عمل سلطات الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، تجاوزاً خطيراً لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد حكم محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004م، سريانها على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما تؤدي تلك السياسة إلى إفراغ جوهر وفكرة المحاكمة العادلة من مضمونها، والتي تقتضي تساوي الفرص القانونية في تقديم أدلة الاتهام والدفاع أمام القضاء. كما تغدو مسألة منح صلاحية تجديد أوامر الاعتقال الإداري للقضاء ودون ضابط زمني، وكأنها احتجازاً للحرية إلى ما لا نهاية.

ويشدد مركز الميزان على أن القانون الدولي وأحكامه، أفرد حماية خاصة للسجناء، سواء على مستوى الحق في التقاضي وما ينبثق عنه من ضمانات للمحاكمة العادلة، أو على مستوى الحقوق الصحية والاجتماعية والثقافية أثناء فترة الاحتجاز، وعدم مراعاتها، يجعل الشخص المحتجز دون حماية، ويضع الدولة الحاجزة على خلاف جسيم مع القانون الدولي، وخارج إطاره، مما يفرض على الجهات والأجسام الدولية المناط بها إنفاذ أحكام القانون الدولي، واجب حمايته وصيانة أحكامه.

مركز الميزان لحقوق الإنسان، يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى قيام الأجسام الدولية المتخصصة بالضغط على دولة الاحتلال، وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء، والإفراج عن المعتقل الأخرس، وجميع المعتقلين الإداريين، ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري، وتوفير كافة الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. 

أخبار ذات صلة

حماس: نستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بالضفة على المعتصمين مع الأسير الأخرس

حماس: نستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بالضفة على المعتصمين مع الأسير الأخرس

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

الاحتلال يمدد توقيف الأسير محمد شادي جرار للمرة الـ 22

الاحتلال يمدد توقيف الأسير محمد شادي جرار للمرة الـ 22

الأسير الأخرس يفقد القدرة على النطق ويدخل في غيبوبة متقطعة

الأسير الأخرس يفقد القدرة على النطق ويدخل في غيبوبة متقطعة

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية وسلواد

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية وسلواد

طولكرم: إغلاق مبنى البلدية حتى الأحد المقبل بسبب (كورونا)

طولكرم: إغلاق مبنى البلدية حتى الأحد المقبل بسبب (كورونا)

رئيس بلدية البريج يكشف تفاصيل الإصابات الجديدة ويتحدث عن منع التجول بالمخيم

رئيس بلدية البريج يكشف تفاصيل الإصابات الجديدة ويتحدث عن منع التجول بالمخيم

&#34;الجهاد&#34;: اعتداء أجهزة السلطة على متضامنين مع الأخرس يؤكد عدم مغادرتها مربع التنسيق الأمني

"الجهاد": اعتداء أجهزة السلطة على متضامنين مع الأخرس يؤكد عدم مغادرتها مربع التنسيق الأمني

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الميزان&#34; يطالب باحترام المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم

"الميزان" يطالب باحترام المعايير الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

الاحتلال يمدد توقيف الأسير محمد شادي جرار للمرة الـ 22

الاحتلال يمدد توقيف الأسير محمد شادي جرار للمرة الـ 22

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية وسلواد

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية وسلواد

طولكرم: إغلاق مبنى البلدية حتى الأحد المقبل بسبب (كورونا)

طولكرم: إغلاق مبنى البلدية حتى الأحد المقبل بسبب (كورونا)

جنين: إغلاق بلدة يعبد بشكل جزئي بسبب فيروس (كورونا)

جنين: إغلاق بلدة يعبد بشكل جزئي بسبب فيروس (كورونا)

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين قريتي قصرة وجالود

نابلس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بين قريتي قصرة وجالود

تفاصيل اتصال هاتفي بين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي بشأن المصالحة وآفاق التسوية

تفاصيل اتصال هاتفي بين الشيخ ونائب وزير الخارجية الروسي بشأن المصالحة وآفاق التسوية

منوعات

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

صور: هكذا تبدو نرمين الفقي من دون مكياج

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

هل كانت يسرا مجبورة على التقاط الصورة؟.. هالة صدقي توضح الحقيقة

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

منة فضالي: أعيش أسوأ مرحلة بحياتي ومفيش حد وقف جنبي غير أمي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

شاهد: بعد براءتها من تهمة نشر مقطع إباحي ..لحظة استقبال أسرة هيا الشعيبي

مخرج &#34;السفارة بالعمارة&#34; يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

مخرج "السفارة بالعمارة" يكشف سراً غريباً: هكذا تصرف عادل إمام حين عرضته عليه

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

فنانة مصرية شهيرة: رسالة من الله جعلتني أتراجع عن هذا التصرف الخاطئ

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها &#34;العارية&#34;

هكذا ردت سارة أبي كنعان على انتقادات صورتها "العارية"

صور: &#34;رانيا يوسف&#34; تبهر متابعيها بإطلاله جريئة في أحدث ظهور

صور: "رانيا يوسف" تبهر متابعيها بإطلاله جريئة في أحدث ظهور

شاهد: الفنانة &#34;ماغي بو غصن&#34; تروي باكية قصة مرضها النادر

شاهد: الفنانة "ماغي بو غصن" تروي باكية قصة مرضها النادر

شاهد: وسام فارس يكشف: انفصلت عن زوجتي.. و&#34;ياسمين&#34; تشبهني

شاهد: وسام فارس يكشف: انفصلت عن زوجتي.. و"ياسمين" تشبهني

عربي

لبنان وإسرائيل يبدآن غدًا محادثات للتفاهم حول الحدود البحرية

لبنان وإسرائيل يبدآن غدًا محادثات للتفاهم حول الحدود البحرية

الأردن: إصابات (كورونا) تكسر حاجز الـ 2000 للمرة الأولى منذ بداية الجائحة

الأردن: إصابات (كورونا) تكسر حاجز الـ 2000 للمرة الأولى منذ بداية الجائحة

المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

المعلمي: دعم إيران للميليشيات انتهاك للقرارات الأممية

مجلسا السيادة والوزراء السودانيان يصادقان على اتفاقية السلام

مجلسا السيادة والوزراء السودانيان يصادقان على اتفاقية السلام