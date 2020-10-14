حماس: نستنكر اعتداء الأجهزة الأمنية بالضفة على المعتصمين مع الأسير الأخرس

الأسير ماهر الأخرس في المستشفى

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء، عن استنكارها لاعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، على المعتصمين، مع الأسير المضرب عن الطعام، ماهر الأخرس.



وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريحات وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه من الواجب التضامن مع أسرانا الأبطال ومع الأسير ماهر الأخرس، مطالبة من الكل الوطني المشاركة فيه.



وكانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استنكرت مساء أمس الثلاثاء، بشدة، الاعتداء على المعتصمين في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رام الله، من قبل الأجهزة الأمنية.



وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأجهزة الأمنية، أخرجت المعتصمين بالقوة، وقامت بسحل أسرى محررين، في الشارع أمام المقر.



وأقيم في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، اعتصام، تضامني مع الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 80 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.