"الاقتصاد" بغزة: تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة



وأضافت وزارة الاقتصاد: أنه تم تحرير 22 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، فيما تم تنفيذ 11 جولة ميدانية للمحلات التجارية.



وقالت "الاقتصاد": إنه تم تحرير 17 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، فيما تم التركيز في الجولات على الأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد بغزة، يوم الثلاثاء، إنه تم تنظيم تسع زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة الوسطى، فيما نظمت طواقم حماية المستهلك، 154 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.