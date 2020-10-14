شؤون فلسطينية

الاحتلال يمدد توقيف الأسير محمد شادي جرار للمرة الـ 22

الاحتلال يمدد توقيف الأسير محمد شادي جرار للمرة الـ 22
رام الله - دنيا الوطن
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، توقيف الأسير محمد شادي جرار من مدينة جنين، للمرة الـ 22 على التوالي.

وأفادت عائلة الأسير جرار، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" مددت توقيف نجلها المعتقل منذ 16 كانون الثاني الماضي، حتى الثامن من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مضيفة أنه نُقل من معتقل "الجلمة" إلى "مجدو".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جرار بعد مداهمة منزله في مدينة جنين بتاريخ 16/1/2020.

وبحسب الإحصائيات بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس 2020، قرابة (4500) أسير/ة، منهم (41) أسيرة.

فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (140) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (340)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (73).

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