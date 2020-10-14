الأسير الأخرس يفقد القدرة على النطق ويدخل في غيبوبة متقطعة

الأسير ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد رئيس هيئة الأسرى، قدري أبو بكر، بأن تدهوراً جديداً طرأ على حالة الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام منذ 79 يوماً، حيث فقد قدرته على النطق، ودخل في غيبوبة متقطعة.



وقال أبو بكر: "إن الوضع الصحي للأسير الأخرس يزداد سوءاً ليس يوماً بعد يوم كما بالسابق، ولكن يسوء ساعة بعد ساعة".



ويواجه الأسير الأخرس، ظروفًا صحية خطرة للغاية بعد دخوله في الشهر الثالث من إضرابه، حيث لا يقوى على الحركة، ويرفض تناول المدعمات.



وكانت المحكمة العليا، لدى الاحتلال، قد رفضت خلال جلستها يوم أمس، الإفراج الفوري عن الأسير ماهر الأخرس من جنين والمضرب عن الطعام منذ 78 يوماً.



وقالت مؤسسة (مهجة القدس): إن محكمة الاحتلال العليا، اكتفت بإصدار توصية بالإفراج عن الأسير الاخرس بتاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



وأوضحت المؤسسة، أن الاخرس رفض هذه التوصية، وأكد إصراره على مواصلة إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى الإفراج عنه ونيل الحرية.