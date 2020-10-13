اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية وسلواد

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدتي العيسوية في القدس وسلواد في رام الله.



وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات، اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس.



واستهدف الشبان، جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والفارغة إلى جانب الألعاب النارية.



وفي ذات السياق، اقتحمت قوة من شرطة الاحتلال، بلدة سلواد إلى الشرق من مدينة رام الله، قبل أن تندلع مواجهات على المدخل الرئيسي للبلدة.



وذكرت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني صوب الشبان، الذين ردوا بإلقاء الحجارة.