طولكرم: إغلاق مبنى البلدية حتى الأحد المقبل بسبب (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت بلدية طولكرم، الليلة، إغلاق مبناها الرئيسي، وتعليق دوام الموظفين، حتى صباح الأحد المقبل، عقب إصابة سبعة من موظفيها بفيروس (كورونا).



وأوضحت البلدية، في بيان لها، أن إغلاق المبنى، جاء بناء على قرار لجنة الطوارئ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة صاحبة الاختصاص.



وبينت، أن العمل، سيكون ضمن حالة الطوارئ، وللأعمال الفنية الطارئة فقط، وشحن الكهرباء.