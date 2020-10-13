شؤون فلسطينية

رئيس بلدية البريج يكشف تفاصيل الإصابات الجديدة ويتحدث عن منع التجول بالمخيم

رئيس بلدية البريج يكشف تفاصيل الإصابات الجديدة ويتحدث عن منع التجول بالمخيم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس بلدية البريج، المهندس أيمن دويك، أن الوضع بالمخيم ما زال تحت السيطرة، وزيادة الحالات ناتجة عن الاستهتار، وعدم وعي المواطنين،  وعدم التزامهم بالتعليمات الصحية.

وذكر في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن زيادة الحالات ناتجة عن مخالطين من خارج المخيم في أحد بيوت
العزاء، حيث تم عزلهم، وهم 12 حالة في أماكن الحجر الصحي، وكذلك حجر أسرهم داخل منازلهم مع وجود قوة شرطية، وتوفير بعض الاحتياجات الإغاثية لهم من خلال بعض المؤسسات، وإغلاق تام للأماكن المنتشر فيها الوباء.

وبخصوص منع التجول، أوضح دويك، أن منع التجول فرض من هذه الليلة من الساعة الثامنة مع إغلاق جميع مداخل المخيم؛ لمنع دخول وخروج السيارات إلا للضرورة القصوى، أما نهاراً فالحركة شبه عادية، شرط الالتزام بالتعليمات، وارتداء الكمامة ومنع التجمهر.

ولفت دويك إلى أنه تم أخد 240 عينة عشوائية من المواطنين ستظهر نتائجها غداً إن شاء الله، مشيراً إلى أن المساجد والمدارس ستبقى مغلقة، وأن مستوصف البريج الواقع بجانب مسجد الفاروق سيبقى مفتوحاً، وكذلك عيادة الوكالة، ستبقى مفتوحة لأصحاب الأمراض المزمنة.

أما ما يتعلق بالتواصل مع وكالة الغوث، بحكم أنها المسؤول المباشر عن تقديم الخدمات للاجئين في المخيم، قال رئيس بلدية البريج: "التواصل مع الوكالة مستمر منذ بداية الأزمة في جميع المجالات، خاصة في تقديم الخدمات الأغاثية والعلاجية والنظافة وأنها ملزمة في هذه الظروف الصعبة، أن تزيد من خدماتها خاصة تقديم المعونة للأسر المحجورة".

وفي نهاية التصريح، أهاب رئيس بلدية البريج، بالمواطنين الالتزام في البيوت، ومنع الاختلاط والتجمهر وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر، والاستماع إلى إرشادات لجنة الطوارئ والجهات المختصة، حفاظاً على حياتهم، وحتى نتمكن من الحد من انتشار هذا الفيروس لأنه لا سمح الله لو زاد عدد الحالات عن المألوف، فلا مفر أمام الجهات المختصة إلا فرض منع التجول.

وأعرب عن أمنيته بالسلامة للجميع، سائلاً المولى عز وجل، أن يجنب هذا الشعب المرابط، هذا الوباء، والمرض، مقدماً شكره للجنود المجهولين في لجنة الطوارئ، والجيش الأبيض، والأجهزة الأمنية والمتطوعين والمؤسسات، وكل من يقف ويساعد شعبه في هذه الظروف.

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