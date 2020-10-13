"الجهاد": اعتداء أجهزة السلطة على متضامنين مع الأخرس يؤكد عدم مغادرتها مربع التنسيق الأمني





وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الأجهزة الأمنية، أخرجت المعتصمين بالقوة، وقامت بسحل أسرى محررين، في الشارع أمام المقر.





وأقيم في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، اعتصام، تضامني مع الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 80 على التوالي، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





بيان إدانة واستنكار

تستنكر حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالاعتداء على المعتصمين داخل مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدن جنين ورام الله وطولكرم مساء الثلاثاء، وإخراجهم بالقوة والاعتداء عليهم بالضرب والسحل لفض اعتصامهم الداعم للأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

وتؤكد حركة الجهاد الإسلامي إدانتها لهذا العمل الذي يتزامن مع دخول إضراب الأسير الأخرس يومه 80، ومع الإعلان عن تدهور خطير طرأ على صحته.

إن ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة في رام الله وجنين وطولكرم، يؤكد مجددا أنها لم تغادر مربع التنسيق الأمني الذي يخدم أهداف الاحتلال الصهيوني، وأنها تتبادل الأدوار مع العدو في قمع أبناء شعبنا ومنعهم من الوقوف مع أسرانا ومساندتهم.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، بشدة، الاعتداء على المعتصمين في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رام الله، من قبل الأجهزة الأمنية.